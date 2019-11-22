Польша экстрадировала в Россию экс-главу корпорации НПО "Космос", обвиняемого в мошенничестве

Польша экстрадировала в Россию экс-владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму почти 17 млрд руб., сообщает сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2011 г. Черняков в рамках инвестконтракта договорился о возведении многофункционального комплекса Академии Дзюдо России. Соглашение подписано между администрацией Звенигорода и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет ООО "НПО Космос", однако строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Деньги ушли "налево".

Также в 2011-12 гг. Черняков похитил принадлежащие АКБ "Банк Москвы" 14 млрд руб., выделенные "Космосу" в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта.

В 2013-14 гг. Черняков не полностью платил зарплату своим подчиненным. Общая сумма долга – 183 млн руб. В это же время бывший руководитель НПО "Космос" похитил со счетов возглавляемой им организации 2,9 млрд руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.

До этого Черняков долгое время скрывался в Великобритании.