В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся в январе 2020 года.

Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров, передает ТАСС.

Он напомнил, что это поручение президента. Соответствующие указания даны в подразделениях на местах.

По словам Смурова, могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее в Госдуме отмечали, что наказание за это должно быть самим строгим, потому что опасность от такой рекламы грозит, в первую очередь, детям и подросткам.

Напомним, президент Владимир Путин поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Также глава государства поручил правительству продумать систему наказаний за такие поступки.

В конце октября проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети был внесен в ГД.