В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
автомобиль мвд полиция (2016) | Фото: gazeta.a42.ru

В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся в январе 2020 года.

Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров, передает ТАСС.

Он напомнил, что это поручение президента. Соответствующие указания даны в подразделениях на местах.

По словам Смурова, могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее в Госдуме отмечали, что наказание за это должно быть самим строгим, потому что опасность от такой рекламы грозит, в первую очередь, детям и подросткам.

Напомним, президент Владимир Путин поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Также глава государства поручил правительству продумать систему наказаний за такие поступки.

В конце октября проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети был внесен в ГД.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наркотики, пропаганда, интернет, мвд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.01.2020 12:54 Мск В ГД внесен законопроект о штрафах до 1,5 млн за пропаганду наркотиков в интернете

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2019 14:11 Мск Законопроект о наказании за пропаганду наркотиков в интернете внесен в Госдуму
Ранее 28.10.2019 21:10 Мск В Госдуме объяснили, как следует наказывать за склонение к наркомании
Ранее 28.10.2019 12:34 Мск Путин поручил увеличить штат полицейских для борьбы с наркотиками в интернете

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети