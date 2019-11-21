Криштиану Роналду женился на девушке

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пишут итальянские и испанские СМИ.

Сообщается, что церемония бракосочетания звездного футболиста и девушки прошла на днях в Марокко и была полностью закрытой для общественности. Пока официального подтверждения данная информация не получила. Сам игрок также хранит молчание.

Роналду и Родригес вместе воспитывают четверых детей.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре Криштиану удивил своих фанатов внезапным составлением завещания. Утверждалось, что согласно ему внушительное состояние португальца, насчитывающее порядка 300 млн долларов, перейдет его возлюбленной Джорджине.