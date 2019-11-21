09 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Криштиану Роналду Джорджина Родригес (2017) | Фото:instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду женился на девушке

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пишут итальянские и испанские СМИ.

Сообщается, что церемония бракосочетания звездного футболиста и девушки прошла на днях в Марокко и была полностью закрытой для общественности. Пока официального подтверждения данная информация не получила. Сам игрок также хранит молчание.

Криштиану Роналду Джорджина Родригес(2017)|Фото:instagram.com/cristiano

Роналду и Родригес вместе воспитывают четверых детей.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре Криштиану удивил своих фанатов внезапным составлением завещания. Утверждалось, что согласно ему внушительное состояние португальца, насчитывающее порядка 300 млн долларов, перейдет его возлюбленной Джорджине.

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Теги: Роналду, Джорджина, свадьба



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