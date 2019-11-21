СМИ: российские самолеты и поезда "покроют" высокоскоростным интернетом

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
наушники метро радио (2016) | Фото:cont.ws

СМИ: российские самолеты и поезда "покроют" высокоскоростным интернетом

Российские поезда и самолеты планируется обеспечить высокоскоростным интернетом. Первый экспериментальный участок новой системы связи, которая будет совместима с мобильной и спутниковой, может быть развернут к 2022 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную техническую инициативу (НТИ).

Новая система  также в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ).

По задумке авторов, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км. Транспортные средства оборудуют специальными приемо-передающими устройствами.

"В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала", — пояснил соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков.

Как пояснили в пресс-службе НТИ, вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Создаваемое оборудование — за счет диаграммы направленности объемной активной фазированной антенной решетки — будет "целиться" в конкретное абонентское устройство. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала.

По оценкам авторов проекта, емкость рынка доступа в интернет только на железной дороге составляет 21,5 млрд руб. в год. Еще 4,95 млрд руб. может принести авиатранспорт. Доступ в сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 руб., который авторы проекта сравнивают со стоимостью услуги выхода в интернет в самолетах (сейчас обеспечивается через спутник) — от $5 до $50.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: российские самолеты и поезда "покроют" высокоскоростным интернетом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: интернет, транспорт, оборудование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети