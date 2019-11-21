СМИ: российские самолеты и поезда "покроют" высокоскоростным интернетом

Российские поезда и самолеты планируется обеспечить высокоскоростным интернетом. Первый экспериментальный участок новой системы связи, которая будет совместима с мобильной и спутниковой, может быть развернут к 2022 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную техническую инициативу (НТИ).

Новая система также в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ).

По задумке авторов, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км. Транспортные средства оборудуют специальными приемо-передающими устройствами.

"В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала", — пояснил соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков.

Как пояснили в пресс-службе НТИ, вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Создаваемое оборудование — за счет диаграммы направленности объемной активной фазированной антенной решетки — будет "целиться" в конкретное абонентское устройство. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала.

По оценкам авторов проекта, емкость рынка доступа в интернет только на железной дороге составляет 21,5 млрд руб. в год. Еще 4,95 млрд руб. может принести авиатранспорт. Доступ в сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 руб., который авторы проекта сравнивают со стоимостью услуги выхода в интернет в самолетах (сейчас обеспечивается через спутник) — от $5 до $50.