Психолог: закон о семейном насилии в этот раз протаскивают особенно агрессивно

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, в этот раз протаскивается особенно агрессивно. Об этом рассказала Институту демографических исследований детский психолог, публицист, член Союза писателей России, директор общественной организации "Институт демографической безопасности" Ирина Медведева.

По ее словам, ранее подобные законопроекты десятки раз не проходили из-за отрицательной реакции общества. Несмотря на это, его лоббисты уверены в его принятии, хотя против него выступили около 150 общественных организаций. По данным Ассоциации родительских комитетов и сообществ, активных лоббистов этого закона в стране всего около 10 человек, однако закон все равно продвигают.

"Что касается нашей ситуации. От всего числа женщин, живущих в России, настоящему насилию, за которое дают срок, подверглись за 2018 год как вы думаете сколько? 0,0003%. И нам рассказывают, что у нас огромное количество насильников в семье. Если уж говорить правду, то мужчин, которые пострадали от семейно-бытового насилия, в два раза больше", - отмечает Медведева.

Юрист-криминалист кандидат юридических наук Елена Тимошина подчеркивает, что в Германии количество семейно-бытового насилия после принятия подобного закона увеличилось. Его опасность в том, что он позволяет вторгнуться в любую семью под предлогом профилактики насилия, а также крайне отрицательно влияет на семью и рождаемость в условиях и без того тяжелой демографической ситуации.

Как сообщало Накануне.RU, в рабочей группы Совета Федерации по разработке данного законопроекта считают, что семейное насилие прикрывают традиционными ценностями, поэтому закон нужно принимать. Родительское всероссийское сопротивление назвало выводы группы пропагандистскими тезисами, навязываемыми международными кругами, которые продвигают феминистскую позицию. А рассуждения о скрытом насилии в семье - спекуляциями на том, что люди предпочитают решать эти проблемы внутри семьи.

Напомним, законопроект предлагает выдавать "жертвам семейного насилия" защитные ордера, которые запрещают "преследователю" приближаться к пострадавшему, обязывают пройти специализированную психологическую программу и возместить "жертве" расходы на оплату консультирования или пребывания во временном жилом помещении. При наличии такого ордера нарушителю будет запрещено приближаться к "жертве" ближе, чем на 10 метров.

Эксперт общественного уполномоченного по защите семьи кандидат юридических наук Анна Швабауэр заявила, что на парламентских слушаниях в Госдуме 21 октября лоббисты закона выступали 2,5 часа из 3, а самой Швабауэр дали только 4 минуты. Позже она представила доклад в Общественной палате, в котором сделала несколько важных выводов из законопроекта.

Закон выводит дела о "домашнем насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельное уголовное право. Так, срок на обжалование ордера только 3 дня, хотя Кодекс административного судопроизводства дает 3 месяца. Обжалование ордера не приостанавливает его действия, а продлеваться он может неоднократно, причем примирение по делам невозможно. Ордер может быть выдан против воли пострадавшего, а давность преступления исключена, что позволяет забрать любого ребенка из любой семьи. Презумпция невиновности при этом отсутствует и достаточно только анонимного доноса на "насильника" без сбора доказательств.

Швабауэр подчеркивает, что законопроект "О профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия" разрабатывается уже в 51-й раз и является результатом давления со стороны международных фондов, в том числе в его поддержку подписались более 20 организаций, получающих иностранное финансирование, но не зарегистрированных в качестве иностранных агентов.

Напомним, в 2016 году законопроект о профилактике семейного насилия не прошел первое чтение в Госдуме. Годом позднее парламент принял закон о декриминализации побоев в семье, отменив так называемый "закон о шлепках".