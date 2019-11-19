"Удар в лицо, поврежденная камера". В Евпатории напали на съемочную группу телеканала "Крым 24"

В Евпатории местный предприниматель напал на съемочную группу телеканала "Крым 24", в результате этого пострадал оператор Андрей Еремизин и его видеокамера, об этом говорится на сайте телеканала.

Суть конфликта - журналисты приехали на местный рынок снимать сюжет о несанкционированной торговле на улицах города. В какой-то момент к видеооператору подошел мужчина - местный предприниматель. Начался конфликт. Результат - удар в лицо и разбитая аппаратура.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике, следователи уже начали проверку по факту нападения.

"Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - отметили в СК.

Пострадавший оператор Еремизин уже обратился к медикам. В руководстве "Крым 24" отметили, что продолжат снимать подобные сюжеты. На напавшего на журналиста предпринимателя уже написано заявление в полицию.