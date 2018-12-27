27 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

На дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Носова в Таиланде напал "неадекватный русский" с тесаком

Бронзовый призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Носов заявил, что на него в Таиланде напал человек "с тесаком, которым рубят кокосы".

Инцидент произошел на тренировке. Поводом для конфликта оказались девушки, которые там находились.

В своем инстаграм Носов написал, что "неадекватный русский" начал "дерзить, показывая свою ревность". Он предложил мужчине разобраться прямо на месте, проведя поединок.

В итоге его противник дважды потерпел поражение. Мужчина ушел, но "через три минуты ворвался с ножом в помещение" и угрожал убить Носова.

По словам дзюдоиста, "полиция Тайланда уже работает".

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Важно!Внимание!На меня напал человек с тесаком которым обычно рубят кокосы. Ситуация:на тренировке мы разминались, там было много людей в том числе и девушки.Хочу сразу отметить-что любой мужчина,всегда должен биться за честь своей женщины.Если вашу женщину оскорбили,приставали нагло или грязно и т.д. Но!Если девушке делают комплимент-этому надо радоваться!И девушка в ответ всегда должна давать понять,что она несвободна! Если люди это игнорируют-они должны понести наказание.Тут же совершенно другая ситуация. С девушками даже НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ! Через 20 минут к нам подходит разъярённый человек,предъявляет претензии.Ему сказали:«Уважаемый,вашу женщину никто не оскорблял,не приставал,мы разминались рядом!Ничего такого не было!»На что он сказал,что так как это его женщины,к ним вообще подходить нельзя,и даже рядом стоять!Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?.. Казалось бы, на этом конфликт исчерпан.Все поняли друг друга.Тем более,он три дня назад подходил ко мне фотографироваться!И даже выставлял это в инстаграм. Но он начал дерзить,показывая свою ревность.На что я ему сказали:«У нас с тобой разные позиции!Что ты хочешь?!Если ты хочешь подраться-со мной,то драться в России с тобой никто не будет!Я не дерусь.Я политик!Но если тебе очень хочется-пойдём в ринг сейчас!» Ушёл.Спустя 20 минут вернулся со словами «Пойдём в ринг!»Первый раз я его придушил, чтобы успокоился.Отпустили.Он подошёл извиниться,но попытался ударить меня(см. 2ое видео).Я сделал контрприем.Провёл «болевой» на руку.Он сдался.Отпустили с Миром.Он это подтвердил.Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом,в помещение,где были женщины,и дети!И начал кричать что меня убьёт. Вот такая ситуация.Сейчас нахожусь в отделении Полиции.Считаю,что человек должен нести ответственность за свои действия.Нельзя хвататься за нож,тем более в такой нелепой ситуации!Либо находись все время рядом со своими женщинами,либо разберись в ситуации! Изучив Инстаграм Рауфа Идрисова(так его зовут),делаю вывод,что "скорее всего"-он бандит.Оружие на фотографиях,с комментариями,выколачиваня долгов и т.п. Полиция Тайланда уже работает. Пишите комменты(для подписчиков) и инфо о нём!

Публикация от Дмитрий Носов (@nosov_official)

Напомним, Носов - бронзовый олимпийский призер по дзюдо, депутат Госдумы шестого созыва, создатель общероссийского общественного антинаркотического движения "Антидилер".

В 2017 году он сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. По словам спортсмена, ближайшие шесть лет он намерен посвятить подготовке к президентским выборам.

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На дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Носова в Таиланде напал "неадекватный русский" с тесаком

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Теги: дмитрий носов, таиланд, тесак



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