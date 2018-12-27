На дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Носова в Таиланде напал "неадекватный русский" с тесаком

Бронзовый призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Носов заявил, что на него в Таиланде напал человек "с тесаком, которым рубят кокосы".

Инцидент произошел на тренировке. Поводом для конфликта оказались девушки, которые там находились.

В своем инстаграм Носов написал, что "неадекватный русский" начал "дерзить, показывая свою ревность". Он предложил мужчине разобраться прямо на месте, проведя поединок.

В итоге его противник дважды потерпел поражение. Мужчина ушел, но "через три минуты ворвался с ножом в помещение" и угрожал убить Носова.

По словам дзюдоиста, "полиция Тайланда уже работает".

Напомним, Носов - бронзовый олимпийский призер по дзюдо, депутат Госдумы шестого созыва, создатель общероссийского общественного антинаркотического движения "Антидилер".

В 2017 году он сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. По словам спортсмена, ближайшие шесть лет он намерен посвятить подготовке к президентским выборам.