Бомж из Нижневартовска получил срок - сжег бездомного из-за пьянства и курения в подъезде

36-летний бомж из Нижневартовска наказан за убийство другого бездомного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Он получил девять лет в колонии строгого режима.

Напомним, 13 марта пьяный 36-летний бомж спал на лестничной площадке девятого этажа одного из домов по улице Спортивная. Шум заставил его подняться на 11 этаж. Там он увидел другого бомжа, который выпивал и курил. Югорчанин указал земляку на неподобающее поведение, а позже в ходе ссоры поджег оппонента. Тот умер от ожогов тела и дыхательных путей. Преступник сбежал.