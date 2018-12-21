21 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Бомж из Нижневартовска получил срок - сжег бездомного из-за пьянства и курения в подъезде

36-летний бомж из Нижневартовска наказан за убийство другого бездомного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Он получил девять лет в колонии строгого режима.

Напомним, 13 марта пьяный 36-летний бомж спал на лестничной площадке девятого этажа одного из домов по улице Спортивная. Шум заставил его подняться на 11 этаж. Там он увидел другого бомжа, который выпивал и курил. Югорчанин указал земляку на неподобающее поведение, а позже в ходе ссоры поджег оппонента. Тот умер от ожогов тела и дыхательных путей. Преступник сбежал.

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Бомж из Нижневартовска получил срок - сжег бездомного из-за пьянства и курения в подъезде

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Теги: бомж, подъезд, улица Спортивная, Нижневартовск, уголовное дело, арест



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Ранее 19.03.2018 10:55 Мск В Югре один бомж сжег другого из-за пьянства и курения в подъезде

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