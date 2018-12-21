От "Победы" потребовали исключить из правил платную регистрацию на рейсы в международных аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура потребовала исключить из правил авиакомпании "Победа" сбор за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Такие требования авиакомпании "Победа» к пассажирам в ведомстве считают неправомерными.

"Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств. В целях устранения нарушений прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также, о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании", - говорится в сообщении.