21 Декабря 2018
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От "Победы" потребовали исключить из правил платную регистрацию на рейсы в международных аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура потребовала исключить из правил авиакомпании "Победа" сбор за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Такие требования авиакомпании "Победа» к пассажирам в ведомстве считают неправомерными.

"Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств. В целях устранения нарушений прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также, о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании", - говорится в сообщении.

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От "Победы" потребовали исключить из правил платную регистрацию на рейсы в международных аэропортах

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Теги: прокуратура, транспорт, победа, авиакомпания



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