21 Декабря 2018
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Армия и ВПК За рубежом

КНДР пойдёт на ядерное разоружение только при ответных шагах со стороны США

Пхеньян заявил, что не будет отказываться от своего ядерного оружия до тех пор, пока США сами представляют ядерную угрозу в регионе.
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В КНДР считают, что, говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, имеют в виду как территорию КНДР, так и территорию Южной Кореи, в которой расквартированы вооруженные силы США, обладающие ядерным оружием, названные в сообщении ЦТАК "захватническими".

При этом Северная Корея подтвердила свою готовность к диалогу по поводу ядерного разоружения, однако потребовала усилий и со стороны США.

В начале декабря президент США Дональд Трамп пообещал руководству КНДР "исполнение всех желаний" в обмен на отказ от ядерного оружия.

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КНДР пойдёт на ядерное разоружение только при ответных шагах со стороны США

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Теги: КНДР, США, ядерное разоружение, денуклеаризация



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