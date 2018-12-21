21 Декабря 2018
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Страной-партнёром "Иннопрома-2019" стала Турция

Турция станет страной-партнёром юбилейной, десятой международной промышленной выставки "Иннопром-2019". Соглашение об этом было подписано председателем правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Кутлу Каравелиоглу и первым вице-президентом группы компаний "Формика" Антоном Атрашкиным.

Выставка пройдёт в Екатеринбурге 8 - 11 июля 2019 г., её тема - "Цифровое производство: интегрированные решения".

По итогам прошлого года Россия вошла в тройку основных внешнеторговых партнёров Турции, тогда как Турция находится на седьмом месте среди внешнеторговых партнёров РФ. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 40%, за восемь месяцев текущего года - ещё на 30%.

В 2018 г. страной-партнёром "Иннопрома" была Южная Корея, в 2017 г. - Япония, а годом раньше - Китай.

Иннопром, толпа, люди(2018)|Фото: Накануне.RU

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Страной-партнёром "Иннопрома-2019" стала Турция

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Теги: Инонпром-2019, Турция, соглашение



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