Верховная рада собралась срочно принять законы против канонической УПЦ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал срочно принять законы о переименовании канонической УПЦ и "переходе общин" в раскол, т.е. фактически об узаконенном захвате храмов. Об этом же заявил спикер Рады Андрей Парубий. Антицерковные законы могут принять уже на этой неделе.

Напомним, Рада собиралась еще полтора года назад принять антицерковные законы, но временно отложила их. Тогда посол Украины был даже вызван к римскому папе.

Ранее директор департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш заявил, что как только будет приняты эти законы, каждая религиозная община "будет вынуждена" перерегистрироваться. В юридическом отделе УПЦ пояснили, что смена названия позволит режиму аннулировать договоры об аренде лавр и захватывать храмы.

Все это происходит на фоне лицемерных заявлений украинского президента Петра Порошенко, что "государство не будет вмешиваться в деятельность Церкви", о чем он заявил на Софийской площади.

Как сообщало Накануне.RU, 15 декабря собрание украинских раскольников создало объединенную "церковь" во главе с Сергеем Думенко ("Епифанием"). Ему и вручит 6 января свой "томос об автокефалии" присоединившийся к расколу Константинопольский патриарх Варфоломей. Киев открыто поддерживает раскол.