17 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Верховная рада собралась срочно принять законы против канонической УПЦ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал срочно принять законы о переименовании канонической УПЦ и "переходе общин" в раскол, т.е. фактически об узаконенном захвате храмов. Об этом же заявил спикер Рады Андрей Парубий. Антицерковные законы могут принять уже на этой неделе.
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Напомним, Рада собиралась еще полтора года назад принять антицерковные законы, но временно отложила их. Тогда посол Украины был даже вызван к римскому папе.

Ранее директор департамента Министерства культуры по делам религий и национальностей Андрей Юраш заявил, что как только будет приняты эти законы, каждая религиозная община "будет вынуждена" перерегистрироваться. В юридическом отделе УПЦ пояснили, что смена названия позволит режиму аннулировать договоры об аренде лавр и захватывать храмы.

Все это происходит на фоне лицемерных заявлений украинского президента Петра Порошенко, что "государство не будет вмешиваться в деятельность Церкви", о чем он заявил на Софийской площади.

Как сообщало Накануне.RU, 15 декабря собрание украинских раскольников создало объединенную "церковь" во главе с Сергеем Думенко ("Епифанием"). Ему и вручит 6 января свой "томос об автокефалии" присоединившийся к расколу Константинопольский патриарх Варфоломей. Киев открыто поддерживает раскол.

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Верховная рада собралась срочно принять законы против канонической УПЦ

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Теги: Украина, церковь, УПЦ



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