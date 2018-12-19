Путин одобрил перечень критериев для оценки эффективности губернаторов

Президент РФ Владимир Путин одобрил перечень критериев для оценки эффективности губернаторов, а также поручил до марта оформить это решение. Такую задачу глава государства поставил в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации", - говорится в тексте поручений. До 1 марта Администрации Президента необходимо внести соответствующие изменения в президентский указ "об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

Напомним, эффективность губернаторов будут оценивать по 15-16 критериям. На заседании президиума Госсовета Владимир Путин потребовал от чиновников при выполнении майских указов продемонстрировать людям не набор цифр и абстрактных показателей, а конкретные результаты.