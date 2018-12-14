Эффективность работы губернаторов будут оценивать по 15 критериям

Эффективность губернаторов будут оценивать по 15-16 критериям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

К "наиболее чувствительным" показателям Голикова отнесла естественный прирост, протяженность дорог, уровень образованности, пишет РИА Новости.

Вице-премьер пояснила, что поручение в скором времени выйдет по итогам Госсовета, который прошел в Крыму.

Напомним, заседание впервые прошло в новом формате. Оно предусматривало неформальное общение за семью круглыми столами. Президент "без галстука" пообщался с главами регионов и с президиумом Госсовета.

Владимир Путин потребовал от чиновников при выполнении майских указов продемонстрировать людям не набор цифр и абстрактных показателей, а конкретные результаты.