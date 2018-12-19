Депутаты проголосовали: на ТВ возвращается реклама пива

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об отмене запрета на рекламу пива на российском ТВ и в эфире радиостанций.

Он был снят на время ЧМ-2018, и вновь должен был быть введен 31 декабря 2018 года. Документ об отмене запрета внес на рассмотрения депутатов единоросс Антон Горелкин. Поправки дают пивоварам больше возможностей для продвижения своей продукции.

В ходе первого чтения законопроекта в нижней палате была бурная дискуссия. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложено провести дополнительные консультации с правительством и деловым сообществом перед вторым чтением, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время на российских стадионах могут возобновить продажу пива. Об этом сказал министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, уже подготовлено предложение, которое будет удовлетворять интересы "всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола".

Напомним, продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях запрещена в России с 1 января 2005 года. Запрет было решено снять во время ЧМ-2018 благодаря подписанному президентом Владимиром Путиным закону. На мундиале пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах.