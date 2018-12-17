Накопили долги: Шакиру и Викторию Бэкхэм обвинили в нарушении законодательства

Огромные долги по налогам начислили власти Испании певице Шакире (41). За два года (с 2012 по 2014) она не заплатила более $16 млн. Впрочем, сама артистка с этим обвинением не согласна и, вероятно, будет опротестовывать решение налоговой службы в суде.

Дело в том, что Шакира, как полагают испанские налоговики, проводит в Барселоне более половины года, то есть фактически является резидентом страны. И это логично: здесь живет и работает ее гражданский супруг Жерар Пике. Вот только артистка не хочет признавать себя жительницей страны с высокими налогами и предпочитает в документах указывать другое место проживания.

Тем временем, в Великобритании перестала отчитываться перед надзорным органом Виктория Бэкхэм (44). Пока за сокрытие счетов ей грозит лишь штраф в размере $1,3 тыс., что вряд ли скажется на ее финансовом состоянии. Однако, урегулировать отношения с государством и заплатить штраф нужно до конца года, иначе сумма к выплате удвоится. В сети поговаривают, что Виктория скрывает плачевное состояние дел в своей дизайнерской компании, которая уже не первый год терпит убытки. Возможно, не за горами продажа или даже закрытие компании.