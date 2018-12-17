Накопили долги: Шакиру и Викторию Бэкхэм обвинили в нарушении законодательства

17 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Накопили долги: Шакиру и Викторию Бэкхэм обвинили в нарушении законодательства

Огромные долги по налогам начислили власти Испании певице Шакире (41). За два года (с 2012 по 2014) она не заплатила более $16 млн. Впрочем, сама артистка с этим обвинением не согласна и, вероятно, будет опротестовывать решение налоговой службы в суде.

Дело в том, что Шакира, как полагают испанские налоговики, проводит в Барселоне более половины года, то есть фактически является резидентом страны. И это логично: здесь живет и работает ее гражданский супруг Жерар Пике. Вот только артистка не хочет признавать себя жительницей страны с высокими налогами и предпочитает в документах указывать другое место проживания.

Тем временем, в Великобритании перестала отчитываться перед надзорным органом Виктория Бэкхэм (44). Пока за сокрытие счетов ей грозит лишь штраф в размере $1,3 тыс., что вряд ли скажется на ее финансовом состоянии. Однако, урегулировать отношения с государством и заплатить штраф нужно до конца года, иначе сумма к выплате удвоится. В сети поговаривают, что Виктория скрывает плачевное состояние дел в своей дизайнерской компании, которая уже не первый год терпит убытки. Возможно, не за горами продажа или даже закрытие компании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Накопили долги: Шакиру и Викторию Бэкхэм обвинили в нарушении законодательства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: шакира, уход от налогов, штраф, долг, виктория бэкхэм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1583

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети