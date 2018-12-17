"Мисс Вселенная-2018" стала представительница Филиппин

Девушка из Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная-2018", передает корреспондент Накануне.RU.

Международный конкурс красоты прошел в бангкокском выставочном центре Impact Arena. Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Россию на конкурсе представляла жительница Чебоксар, обладательница титула "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина.

Стоит отметить, что корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная-2017".

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что многодетная сургутянка Елена Ермакова примет участие в финале международного конкурса "Миссис Вселенная", который пройдет на Филиппинах.