Британский парламент проведёт экстренные дебаты по вопросу выхода из ЕС

Лейбористская партия Британии недовольна переносом голосования по выходу из ЕС. Как передаёт РБК, лидер партии Джереми Корбин подал прошение о проведении трёхчасовых дебатов по этому вопросу.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла голосование на неопределённый срок. В ноябре текущего года стало известно, что большинство британцев высказались против выхода из ЕС и потребовали повторного референдума. Сходной точки зрения придерживаются и многие парламентарии, в этой связи глава правительства Британии опасается крупного поражения на голосовании.

Согласно договорённостям, достигнутым ЕС и Великобритаей, во время переходного периода после выхода королевства из Евросоюза, оно останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. Вместе с тем Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.

