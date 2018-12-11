11 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Британский парламент проведёт экстренные дебаты по вопросу выхода из ЕС

Лейбористская партия Британии недовольна переносом голосования по выходу из ЕС. Как передаёт РБК, лидер партии Джереми Корбин подал прошение о проведении трёхчасовых дебатов по этому вопросу.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла голосование на неопределённый срок. В ноябре текущего года стало известно, что большинство британцев высказались против выхода из ЕС и потребовали повторного референдума. Сходной точки зрения придерживаются и многие парламентарии, в этой связи глава правительства Британии опасается крупного поражения на голосовании.

Согласно договорённостям, достигнутым ЕС и Великобритаей, во время переходного периода после выхода королевства из Евросоюза, оно останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. Вместе с тем Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.

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Британский парламент проведёт экстренные дебаты по вопросу выхода из ЕС

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Теги: Великобритания, ЕС, Brexit



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