10 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила парламентское голосование об условиях выхода страны из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года. В декабре прошлого года число противников выхода королевства из ЕС на 10% превысило число его сторонников, а в ноябре текущего года стало известно, что большинство британцев настроены против Brexit и требуют повторного референдума.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Bloomberg и его источник, знакомый с ситуацией, Мэй опасается крупного поражения во время голосования, поскольку многие члены парламента не поддерживают соглашение по выходу Королевства из ЕС.

По мнению одного из депутатов Филипа Ли, затягивание данного процесса "лишь отсрочит неизбежное", поскольку "Брюссель больше не пойдёт на существенные уступки".

Ожидается, что кабмин убедит премьера провести голосование завтра, 11 декабря, в соответствии с планами. В настоящее время данный вопрос обсуждается, и по итогам правительство сделает заявление.

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Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте

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Теги: Тереза Мэй, Brexit, Великобритания



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