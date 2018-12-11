11 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Меган Маркл на своей свадьбе предлагала гостям марихуану

Британские СМИ растащили на цитаты очередное скандальное интервью отца герцогини Сассекской – 74-летнего Томаса Маркла.

Мужчина поделился весьма откровенными и скандальными подробностями.

Например, о первой свадьбе Меган Маркл (37). В 2011 году на Ямайке она вышла замуж за телепродюсера Тревора Энгельсона. Пара произнесла клятвы перед более чем сотней родственников и друзей. По словам Томаса, молодожены предложили своим гостям в качестве подарка тканевый мешочек с марихуаной, из которого каждый мог себе отсыпать и покурить. К мешочку также прилагалась записка от новоиспеченных супругов с пожеланиями.  

"Это незаконно, но на Ямайке это не имеет особого значения. Можно сказать, там так принято. Я сам не курю травку и, насколько мне известно, Меган тоже не курит", - заявил Маркл.

Свадьба кстати проходила в роскошном ямайском отеле Jamaica Inn в Очос-Риос. Для праздника сняли все 55 номеров гостиницы.

Интересно, что и на первой свадьбе своей дочери Томас не присутствовал. Тогда к алтарю ее отвела мать – Дория Рагланд. По словам Маркла, он был смущен слишком юной публикой: ему было за 60, а гостям – всего 30, он чувствовал себя среди них не в своей тарелке.

Напомним, пропустить вторую свадьбу дочери – в Лондоне, с принцем Гарри – Томаса, по официальной версии, заставил сердечный приступ, перенесенный им за несколько недель до свадьбы. Однако теперь Томас утверждает, что дочь просто постеснялась его и не пригласила. Вместо отца к алтарю ее отвел будущий (на тот момент) свекор принц Чарльз Уэльский.  

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Меган Маркл на своей свадьбе предлагала гостям марихуану

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Теги: меган маркл, свадьба, марихуана



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