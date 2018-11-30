Макрона никто не встретил в аэропорту: президент пожал руку первым встречным

Прилетевшего в Буэнос-Айрес на саммит G20 французского президента Эммануэля Макрона никто не встретил в аэропорту.

Сойдя с трапа, глава государства не обнаружил на летном поле встречающей делегации. Тогда он, ничуть не смутившись, пошел и пожал руки первым встречным - сотруднику технической службы в сигнальной жилетке и полицейскому.