Тяжелый люкс: жена Дмитрия Пескова выпускает вместе с Chopard часы за 6 миллионов рублей

Часы по цене квартиры в Москве смогут приобрести поклонники творчества олимпийской чемпионки Татьяны Навки (43). Накануне жена пресс-секретаря президента России презентовала в столице коллекцию часов, созданную в содружестве с швейцарским брендом Chopard. В честь такого события Татьяна даже позвала VIP-гостей на каток и представила эпизод из своего нового ледового шоу "Аленький цветочек".

Тем временем, в Instagram фигуристка описывает достоинства новой линейки: "Как вы, наверное, уже знаете, более трех лет я являюсь послом бренда Chopard в России. Но сегодня для меня особенный день... Вместе с Каролиной Шойфеле, сопрезидентом и креативным директором компании Chopard, мы рады представить нашу совместную коллекцию часов Happy Sport Tatiana Navka Edition. Коллекция включает пять моделей, по циферблату которых скользят не только знаменитые плавающие бриллианты Happy Diamonds, но ещё и миниатюрный конёк!". Навка не пишет, сколько будут стоить часы, но в сети уже обсуждают эти заоблачные суммы: от 513 тыс. руб. до 6,2 млн руб. Цены вполне сопоставимы со стоимостью жилья в Москве.

В комментариях поклонники восхищаются дизайном, но о покупке даже не задумываются: "Действительно очень красиво. Но мне такие не по карману", "Красивые часы. А есть в розовом варианте? Не уверена, что цена мне по карману. Но хоть полюбуюсь".

Линия Happy Sport от Chopard была открыта в 1993 году. В ней бриллианты сочетаются с нержавеющей сталью. Классические материалы, используемые для изготовления часов этой коллекции – розовое золото 750 пробы, бриллианты, перламутр, самоцветы, розовые и синие сапфиры, рубины.

В 2017 году Татьяна Навска стала самой богатой среди жен сотрудников администрации президента России. Согласно опубликованным декларациям, доход Татьяны составил 200,3 млн руб. Годом ранее она заработала 120,8 млн руб. В ее владении три автомобиля — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеход Yamaha. Также она владеет двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (их общая площадь — 493,6 кв. м, одна из них в США) и одним машино-местом.