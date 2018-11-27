В Красноярске группа подростков ради забавы подожгла своего приятеля

На катке стадиона "Рассвет" в Красноярске группа подростков ради забавы подожгла одного из своих друзей.

Как сообщается в красноярских пабликах в соцсетях, потушить его удалось не сразу, хотя у детей был с собой огнетушитель. По словам работников катка, эта группа подростков выделяется плохим поведением: они грубят посетителям и сотрудникам проката.

Как сообщили ИА REGNUM в полиции города, после появления видео в соцсетях проводится проверка.

Напомним, недавно пьяный москвич пытался сжечь консьержку, которая не пустила его к девушке.