Начальником свердловской полиции может стать генерал из Москвы

Генералу Роману Плугину пророчат должность руководителя МВД по Свердловской области. Как сообщает Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ", он является главным кандидатом на это место.

Из биографии Романа Плугина известно, что он начинал службу в органах внутренних дел в отделении уголовного розыска в Рязани. На руководящую должность Плугин был назначен впервые в 2001 году – заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области. В 2013 году Роман Плугин стал начальником отдела специальных операций ГУСБ МВД России. А 2 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ о назначении его начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве.

Назначение Плугина должно серьезно укрепить губернатора Куйвашева, учитывая наличие конфликта Плугина с ФСБ, передает канал "НЕЗЫГАРЬ".