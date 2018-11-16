Правительство выделит 100 млн рублей из Резервного фонда на проектирование госархива в Обнинске

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Правительство выделит 100 млн рублей из Резервного фонда на проектирование госархива в Обнинске

Правительство РФ распорядилось выделить 100 млн рублей на проектирование Государственного архива в Обнинске Калужской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства на эти цели будут выделены в 2018 году из Резервного фонда Росархиву.

"Результатами реализации этого мероприятия являются разработка и согласование технического задания на проектирование архивного комплекса федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" в Обнинске (Калужская область) в целях создания современного архивного центра для оптимизации приема архивных документов, находящихся на хранении в федеральных органах государственной власти, ФГУП, включая казенные предприятия, и федеральных государственных учреждениях, а также создания современной архивной инфраструктуры для работы с электронными документами" , - говорится в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство выделит 100 млн рублей из Резервного фонда на проектирование госархива в Обнинске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кабмин, госархив, обнинск, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 521

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети