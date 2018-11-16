Правительство выделит 100 млн рублей из Резервного фонда на проектирование госархива в Обнинске

Правительство РФ распорядилось выделить 100 млн рублей на проектирование Государственного архива в Обнинске Калужской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства на эти цели будут выделены в 2018 году из Резервного фонда Росархиву.

"Результатами реализации этого мероприятия являются разработка и согласование технического задания на проектирование архивного комплекса федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" в Обнинске (Калужская область) в целях создания современного архивного центра для оптимизации приема архивных документов, находящихся на хранении в федеральных органах государственной власти, ФГУП, включая казенные предприятия, и федеральных государственных учреждениях, а также создания современной архивной инфраструктуры для работы с электронными документами" , - говорится в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.