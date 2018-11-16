16 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом Крым

В ООН снова приняли резолюцию по правам человека в Крыму

Генассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Республике Крым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последний раз подобный документ был принят в декабре прошлого года. Тогда за его принятие проголосовали 70 государств, в частности большинство европейских стран и США. Против проголосовали 26 государств — в частности, РФ, КНР, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и др. Ещё 76 — воздержались.

В этот раз, по информации "РИА Новости", за резолюцию проголосовали 67 государств, против — 26, и воздержались — 82.

Авторами проекта резолюции выступили Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, ФРГ, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Молдавия, Словакия, Словения, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

В тексте документа украинского авторства заявляется о наблюдаемом на полуострове "усилении давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев Украинской православной церкви Киевского патриархата, протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, римо-католиков и "свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ)". Также утверждается о "безосновательном преследовании" в отношении "десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям".

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В ООН снова приняли резолюцию по правам человека в Крыму

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Теги: ООН, Генассамблея ООН, Крым, права человека, резолюция



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