Владельцев собаки, растерзавшей 7-летнюю девочку на Среднем Урале, приговорили к 1,5 года ограничения свободы

Тавдинский районный суд вынес приговор двум владельцам собаки, которая растерзала семилетнюю девочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жители деревни Пальмино (Таборинский район) признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

"В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что 5 февраля 2017 г. двое местных жителей, являясь владельцами собак, не обеспечили их содержание в соответствии с требованиями действующего законодательства, оставили собак на длительный срок без присмотра, не приняли никаких мер, обеспечивающих безопасность окружающих, допустили их бесконтрольный выгул в районе детской площадки, расположенной во дворе Дома культуры по ул. Центральная в д. Пальмино Таборинского района", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате собака напала на семилетнюю девочку на детской площадке. Ребенок скончался от полученных ран.

Гособвинитель просил суд о лишении свободы на два года для каждого из подсудимых. Суд, в итоге, приговорил их к полутора годам ограничения свободы (каждого). "Также суд взыскал с подсудимых в пользу законного представителя ребенка по 250 тыс. рублей в качестве морального вреда с каждого", - отметили в прокуратуре.