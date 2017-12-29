Владельцев собаки, растерзавшей 7-летнюю девочку на Среднем Урале, приговорили к 1,5 года ограничения свободы

в этот день
29.12.17
12:20
В Екб.14:20
Путин подписал указ о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Исследование: На фоне падения реальных доходов россияне залезли в долги
Студентов Тимирязевки допросили после пикетов в защиту увольняемых преподавателей
Главное
Автобус врезался в остановку в Москве

Тема дня
Что ждет мир в 2018-м? Самые вероятные и невероятные сценарии Новый 2018 год обещает быть "жарким" не только потому, что в России в марте будут выборы, но еще и из-за, что на мировой карте образовалось уже достаточно много тлеющих локальных конфликтов: это прежде всего Корейский полуостров, где ситуация может обостриться уже к зимней Олимпиаде, Ближний Восток, особенно в свете признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, а также Украина, Приднестровье и многие другие точки. О том, какие сценарии там наиболее вероятны, специально для Накануне.RU оценили военные эксперты и политологи.
29.12.2017
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Жилин: Перед терактом в Петербурге руководителям страны был послан месседж Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по счастливой случайности обошёлся без жертв. В общественном месте сработало взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, но Следственный комитет возбудил дело по покушению на убийство.
28.12.2017
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Крупнейший обмен пленными в Донбассе завершен. Украина обманула
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Число жалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за восемь лет
Грудинин рекомендован президиумом ЦК КПРФ в качестве кандидата на президентские выборы
Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут
Зюганов и Грудинин прибыли на съезд партии КПРФ
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 625

Владельцев собаки, растерзавшей 7-летнюю девочку на Среднем Урале, приговорили к 1,5 года ограничения свободы
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

Тавдинский районный суд вынес приговор двум владельцам собаки, которая растерзала семилетнюю девочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жители деревни Пальмино (Таборинский район) признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

"В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что 5 февраля 2017 г. двое местных жителей, являясь владельцами собак, не обеспечили их содержание в соответствии с требованиями действующего законодательства, оставили собак на длительный срок без присмотра, не приняли никаких мер, обеспечивающих безопасность окружающих, допустили их бесконтрольный выгул в районе детской площадки, расположенной во дворе Дома культуры по ул. Центральная в д. Пальмино Таборинского района", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате собака напала на семилетнюю девочку на детской площадке. Ребенок скончался от полученных ран.

Гособвинитель просил суд о лишении свободы на два года для каждого из подсудимых. Суд, в итоге, приговорил их к полутора годам ограничения свободы (каждого). "Также суд взыскал с подсудимых в пользу законного представителя ребенка по 250 тыс. рублей в качестве морального вреда с каждого", - отметили в прокуратуре.

Другие новости по темам: собака, смерть ребенка, приговор, лишение свободы
29.12.2017 09:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 13:48 Мск
Прокуратура запросила для владельцев собак, растерзавших девочку на Среднем Урале, 2 года ограничения свободы

Ранее 12.10.2017 10:05 Мск
Суд приступил к рассмотрению дела владельцев собак, растерзавших девочку на Среднем Урале

Ранее 16.08.2017 07:47 Мск
На Среднем Урале судят владельцев собак, растерзавших ребенка на детской площадке

Ранее 26.07.2017 10:15 Мск
СКР предъявил обвинение владельцам собак, растерзавших маленькую девочку в Свердловской области

Ранее 09.03.2017 12:08 Мск
На Среднем Урале по уголовному делу о растерзанной собаками семилетней девочке проводится серьезная экспертиза

Ранее 20.02.2017 20:30 Мск
Прокуратура Свердловской области проверит законность отлова безнадзорных животных

Ранее 15.02.2017 15:20 Мск
СК выступил с заявлением после резонансных нападений собак на людей в Свердловской области

Ранее 09.02.2017 14:45 Мск
Обвинение второму владельцу собак, загрызших девочку на Среднем Урале, пока не предъявлено

Ранее 07.02.2017 08:02 Мск
Суд не стал арестовывать владельцев собак, растерзавших семилетнюю девочку на Среднем Урале

Ранее 06.02.2017 12:15 Мск
Гибель ребенка от нападения собак станет поводом для ужесточения законодательства

Ранее 06.02.2017 10:49 Мск
"Они протащили ее метров 50", - знакомая девочки, растерзанной собаками на Среднем Урале, рассказала о трагедии

Ранее 06.02.2017 07:53 Мск
На Среднем Урале задержаны хозяева агрессивных собак, насмерть загрызших 7-летнюю девочку

Ранее 05.02.2017 21:17 Мск
В Свердловской области прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка от укусов собак: животные вцепились девочке в шею

Ранее 05.02.2017 21:08 Мск
На Среднем Урале собаки насмерть загрызли ребенка на детской площадке








Добавить комментарий:

Владельцев собаки, растерзавшей 7-летнюю девочку на Среднем Урале, приговорили к 1,5 года ограничения свободы
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+