Авиакомпания "ЧелАвиа" после ареста самолетов полностью погасила долг

Авиакомпания "ЧелАвиа", чьи самолеты были арестованы судебными приставами, полностью погасило долг перед взыскателем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Напомним, компания задолжала 13 млн 250 тыс. рублей. При этом организация-взыскатель находится в стадии ликвидации, но за ней числится долг по заработной плате в размере более 26 млн рублей. Ранее в рамках взыскания были заблокированы счета организации, воздушные суда попали под запрет регистрационных действий. Но результата это не дало, тогда приставы решили арестовать имущество. Всего было арестовано 30 объектов – 23 легкомоторных воздушных судна и 7 единиц автотранспорта.

После ареста имущества компания погасила долг. Денежные средства уже отправлены на расчетный счет взыскателя. Однако арест с самолетов снимут только после погашения исполнительского сбора – 927 тысяч рублей.