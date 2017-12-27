ОНФ: Почти пятая часть врачей не имеет компьютера на рабочем месте

Почти пятая часть врачей не имеет компьютера на рабочем месте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По данным опроса ОНФ об информатизации в сфере здравоохранения, проведённого в ноябре-декабре с помощью мобильного приложения "Справочник врача", 87% респондентов являются докторами, остальные — медперсоналом среднего звена. Результаты показали, что у 19% врачей и 36% "средних" на рабочем месте нет компьютера. И только у 57% опрошенных он подключён к интернету (при этом у 13 % из них рабочий компьютер подключён к интернету, но интернет работает плохо). Лишь 35% медработников заявили об отсутствии в их лечебном учреждении проблем с компьютерным оснащением. Недовольство, выражаемое большинством респондентов, заключается в устаревшей технике, отсутствии принтеров или, например, необходимостью покупать картриджи и бумагу за свой счёт.

"Только один врач из 10 даёт системе положительную оценку, — отметил эксперт Народного фронта в области медицинских информационных систем, гендиректор ООО "Медицинские информационные решения" Константин Хоманов. — Опрос показал, что медработникам по-прежнему приходится много работать с бумажной документацией, от которой не спасает даже ЕГИСЗ. Более того, данные теперь приходится заполнять не только в бумажном, но и в электронном формате. И времени на это у специалистов уходит больше, чем на общение с пациентами, от чего в целом не может не страдать качество медобслуживания".

ОНФ настаивает на обеспечении медработников необходимой техникой и высокоскоростным доступом к интернету, ускорении отказа от бумажного документооборота и усилении контроля за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения. Соответствующие предложения направлены в Министерство здравоохранения.

В опросе Народного фронта участвовали 4002 человека из 87% регионов.