Российский кредит на поставку в Турцию С-400 покроет 55% сделки

Российский кредит на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплектов С-400 покроет 55% сделки между Москвой и Анкарой, сообщил в интервью "Коммерсанту" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства", - сказал Чемезов.

Он уточнил, что стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки должны состояться в марте 2020 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен.

Приобретение зенитно-ракетных систем С-400 у России было вынужденным шагом Анкары, заявлял премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе визита в США.