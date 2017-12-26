"Судимся с Ротенбергом по сурьмяному заводу": состоялось предварительное заседание по иску к мэрии Асбеста

В Свердловском областном суде состоялось предварительное заседание по иску Национальной сурьмяной компании к мэрии Асбеста. Речь идет о строительстве в городе сурьмяного завода, против которого выступают местные жители. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат местной думы от КПРФ Наталья Крылова.

"Судимся с Ротенбергом по сурьмяному заводу. Юрист НСК говорит, что нарушен порядок опубликования проекта Правил земельной застройки и землепользования (ПЗЗ), нарушен порядок опубликования извещения о публичных слушаниях, кроме того, информация о слушаниях была опубликована в "Муниципальном вестнике", который не является официальным печатным изданием", - рассказала Крылова на своей странице в Facebook.

По ее данным, ответчик - администрация - пока не выступала.

Напомним, корпорация Ротенберга купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе этого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.