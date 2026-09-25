500 молитв выпустили в небо во время празднования перенесения мощей святого Симеона Верхотурского

Свято-Николаевский мужской монастырь в Верхотурье сегодня встретил сотни гостей со всей страны. Паломники из разных уголков России прибыли в духовную столицу Урала, чтобы отпраздновать день памяти перенесения мощей святого Симеона Верхотурского всея Сибири Чудотворца.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, чтобы присоединиться к Симеоновскому крестному ходу и празднику перенесения мощей святого, паломники приехали не только из регионов УрФО, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Нарьян-Мара.

Симеоновский крестный ход - один из самых продолжительных в России, протяженность составляет 180 км. Его история началась 320 лет назад. Особо почитали святого Симеона Верхотурского в семье императора Николая II, в 1913 года представители семьи передали Крестовоздвиженскому собору серебряную сень, где с тех пор хранится святыня. Сам собор был построен к празднованию 300-летия Дома Романовых. Это третья по величине церковь в России, уступающая только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.

"Мне 77 лет, и я вдруг подумала, а что, если это мой последний раз? А потому думала, справлюсь ли я? - делится впечатлениями Ольга Ольковская из Гремячинска (Пермский край). - Был и страх, но и желание. Пройдя этот путь, чувствую себя на седьмом небе от счастья, мне так хорошо. Ножки, конечно, болят, вчера едва прошла 30 км, всех святых просила помочь. Я хотела в этот крестный ход, моя душа этого просила, но у каждого душа просит своего. Даст Бог, и в следующем году пойду".

Каждый день участникам Симеоновского крестного хода приходилось преодолевать от 17 до 35 км, а протяженность самого длинного отрезка по Симеоновской тропе составила 40 км.

В каждом из встречающихся храмов верующие совершали молебны, а в некоторых селах даже помогали восстанавливать возрождающиеся из руин церкви. В этом пути верующих поддерживают сотрудники Фонда святой Екатерины: они финансово помогали в организации крестного хода и обеспечивали паломников продуктами.

"Я иду десятый раз, - рассказывает Светлана (Фатения) Малышева из Сосьвы. - Крестный ход - это реанимация твоей души, ты учишься уступать - то же спальное место, смиряться. Было тяжело, особенно болота были мощные, но Фонд святой Екатерины очень нам помогал, огромная им благодарность. С нами был Бог, а с Богом все возможно. Если бы каждый с Богом жил на устах, мы бы все преодолели. Именно в крестных ходах ты чувствуешь единство нашего народа. Я всем советую, если у вас есть какие-то проблемы, идите в крестный ход".

Как рассказал исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов, в этом году крестным ходом прошло порядка 150 человек, однако не каждый был готов осилить полный маршрут.

Испытание усложнилось и феноменальным количеством воды в болотах - людям приходилось продолжать свой путь будучи по колено в воде. Участники отметили, что такого не было за последние 18 лет проведения ходов.

Все трудности, через которые прошли паломники, окупились теплой и солнечной пятницей в Верхотурье. Традиционно праздник начался с божественной литургии, после чего гости монастыря во главе с его служителями совершили крестный ход вокруг храма.

В завершение участники празднования выпустили в небо 500 воздушных шариков, каждый из которых символизирует самую сокровенную молитву.

Митрополит Евгений напомнил, что Симеон Верхотурский покровительствует Уралу, а потому владыка пожелал победы и мира. По его словам, многие пришли в храм со своими горестями и просят остановить зло, которое пришло на нашу землю.

Отметим, что Фонд святой Екатерины вместе с правительством Свердловской области уже много лет помогает в восстановлении исторического облика святынь Верхотурья, участвует в благоустройстве территорий монастырей, а также реализовал проект по подготовке медперсонала для местной городской больницы.