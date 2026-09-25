25 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

500 молитв выпустили в небо во время празднования перенесения мощей святого Симеона Верхотурского

Свято-Николаевский мужской монастырь в Верхотурье сегодня встретил сотни гостей со всей страны. Паломники из разных уголков России прибыли в духовную столицу Урала, чтобы отпраздновать день памяти перенесения мощей святого Симеона Верхотурского всея Сибири Чудотворца.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, чтобы присоединиться к Симеоновскому крестному ходу и празднику перенесения мощей святого, паломники приехали не только из регионов УрФО, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Нарьян-Мара.

Симеоновский крестный ход - один из самых продолжительных в России, протяженность составляет 180 км. Его история началась 320 лет назад. Особо почитали святого Симеона Верхотурского в семье императора Николая II, в 1913 года представители семьи передали Крестовоздвиженскому собору серебряную сень, где с тех пор хранится святыня. Сам собор был построен к празднованию 300-летия Дома Романовых. Это третья по величине церковь в России, уступающая только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.

"Мне 77 лет, и я вдруг подумала, а что, если это мой последний раз? А потому думала, справлюсь ли я? - делится впечатлениями Ольга Ольковская из Гремячинска (Пермский край). - Был и страх, но и желание. Пройдя этот путь, чувствую себя на седьмом небе от счастья, мне так хорошо. Ножки, конечно, болят, вчера едва прошла 30 км, всех святых просила помочь. Я хотела в этот крестный ход, моя душа этого просила, но у каждого душа просит своего. Даст Бог, и в следующем году пойду".

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Каждый день участникам Симеоновского крестного хода приходилось преодолевать от 17 до 35 км, а протяженность самого длинного отрезка по Симеоновской тропе составила 40 км.

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

В каждом из встречающихся храмов верующие совершали молебны, а в некоторых селах даже помогали восстанавливать возрождающиеся из руин церкви. В этом пути верующих поддерживают сотрудники Фонда святой Екатерины: они финансово помогали в организации крестного хода и обеспечивали паломников продуктами.

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

"Я иду десятый раз, - рассказывает Светлана (Фатения) Малышева из Сосьвы. - Крестный ход - это реанимация твоей души, ты учишься уступать - то же спальное место, смиряться. Было тяжело, особенно болота были мощные, но Фонд святой Екатерины очень нам помогал, огромная им благодарность. С нами был Бог, а с Богом все возможно. Если бы каждый с Богом жил на устах, мы бы все преодолели. Именно в крестных ходах ты чувствуешь единство нашего народа. Я всем советую, если у вас есть какие-то проблемы, идите в крестный ход".

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Праздничное богослужение в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов, в этом году крестным ходом прошло порядка 150 человек, однако не каждый был готов осилить полный маршрут.

Исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Семеновского крестного хода Олег Морозов(2026)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений получает цветы от представителя Фонда святой Екатерины(2026)|Фото: Накануне.RU

Испытание усложнилось и феноменальным количеством воды в болотах - людям приходилось продолжать свой путь будучи по колено в воде. Участники отметили, что такого не было за последние 18 лет проведения ходов.

Все трудности, через которые прошли паломники, окупились теплой и солнечной пятницей в Верхотурье. Традиционно праздник начался с божественной литургии, после чего гости монастыря во главе с его служителями совершили крестный ход вокруг храма.

Праздничное богослужение в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Праздничное богослужение в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

В завершение участники празднования выпустили в небо 500 воздушных шариков, каждый из которых символизирует самую сокровенную молитву.

Праздничное богослужение в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Празднование дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений напомнил, что Симеон Верхотурский покровительствует Уралу, а потому владыка пожелал победы и мира. По его словам, многие пришли в храм со своими горестями и просят остановить зло, которое пришло на нашу землю.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений(2026)|Фото: Накануне.RU

Праздничное богослужение в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья(2026)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что Фонд святой Екатерины вместе с правительством Свердловской области уже много лет помогает в восстановлении исторического облика святынь Верхотурья, участвует в благоустройстве территорий монастырей, а также реализовал проект по подготовке медперсонала для местной городской больницы.

Теги: Симеон Верхотурский, Фонд святой Екатерины


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