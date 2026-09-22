Россия перенаправляет экспорт зерна с южных портов на север

Россия диверсифицирует экспорт зерна, перенаправляя потоки с южных направлений в порты Арктики и Балтийского моря. Об этом пишет агентство Reuters. Причиной называются вопросы безопасности в Черном море, где угрожают украинские дроны.

Пять отраслевых экспертов подтвердили, что северные терминалы, специализировавшиеся на угле и удобрениях, оперативно перепрофилируются под зерновые грузы. По оценкам аналитиков, несмотря на то, что северные порты пока уступают южным по пропускной способности (максимум 7 млн тонн зерна в год), их модернизация все же позволит существенно снизить зависимость от черноморских маршрутов. При этом перепрофилирование не нанесет ущерба экспорту удобрений, так как в портах имеются достаточные резервные мощности.

Российский агроэкспорт в августе 2026 года столкнулся с серьезным кризисом: объемы отгрузок резко сократились из-за простоя крупнейших южных терминалов. Накануне Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года.