Shot: Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

Особняк блогерши Елены Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства. Об этом сообщает Shot.

Недвижимость находится в элитном коттеджном поселке Миллениум-парк в Истринском районе. По данным Telegram-канала, жилье сменило владельца около трех недель назад. Речь идет о доме площадью 1700 квадратных метров с шестью спальнями, детской, одиннадцатью санузлами, бассейном, хаммамом и гаражом на пять машин. Вместе с этим особняком властям отошли дом в Ялте, машины, моторная лодка, мотоцикл, имущество в Марий Эл и Адыгее.

Одновременно с этим был снят арест с недвижимости Алексея Блиновского, мужа Елены, в Ярославской области. Теперь финансовый управляющий просит отложить процесс, чтобы Росреестр уточнил, кому принадлежат четыре машиноместа стоимостью 11 млн рублей и другие объекты.

Напомним, что Елена Блиновская получила известность благодаря проведению "марафонов желаний", на которых она учила клиентов достигать желаемого, взимая за это плату. Доходы "королевы марафонов" избежали налогов на сумму 906,6 млн руб. Следствие посчитало незаконной легализацию доходов на сумму 716,6 млн руб

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации преступных доходов в особо крупном размере, она была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей - на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.