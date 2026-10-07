58-летний екатеринбуржец погиб под собственным квадроциклом

В ТСН "Жемчужина" Сысертского района произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний водитель квадроцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Трагедия произошла 6 октября около 17.30 в районе дома №7 по улице Лесная. По предварительным данным, управляя квадроциклом "STELS", водитель потерял контроль над транспортом и допусти его опрокидывание. Мужчина оказался придавлен квадроциклом и от полученных травм скончался на месте еще до прибытия "скорой".

Установлено, что погибший являлся жителем Екатеринбурга, имел 41-летний стаж вождения, за которые семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент ДТП водитель был без мотошлема. Наличие или отсутствие опьянения будет установлено уже экспертами.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, выбору безопасной скорости с учетом дорожных и погодных условий, а также напоминает об обязательном использовании мотошлема. Пренебрежение защитной экипировкой значительно увеличивает риск получения тяжелых и несовместимых с жизнью травм даже при незначительных дорожно-транспортных происшествиях.