Тайланд готовится ввести сбор для иностранных туристов

Власти Таиланда планируют с первого квартала 2027 года брать с иностранных гостей 450 бат (около 1100 рублей). Сначала сбор введут для авиапассажиров, для въезжающих по суше и морем - примерно через год.

Проект должны одобрить Национальный комитет по туристической политике и кабинет министров, затем его опубликуют в Royal Gazette. Правила заработают через 180 дней после публикации, пишет "РГ".

Ожидаемые поступления - не менее 8 млрд бат в год. Деньги направят на развитие туристической инфраструктуры, охрану природы, безопасность и работу туристической полиции.

Каждый оплативший сбор турист получит страховку - она покроет расходы на лечение в оговоренных случаях и выплату при гибели. Это должно снизить убытки больниц из-за неоплаченных счетов за лечение иностранцев.

Рассматривают три способа взимания: включение в стоимость авиабилета, оплата через сайт или приложение, терминалы самообслуживания. На консультациях чаще всего поддерживали вариант со включением в билет (36,26% участников).

Разовый платеж даст право многократно въезжать и выезжать из Таиланда в течение 30 дней - на этот срок будет действовать страховка.

От сбора освободят обладателей разрешений на работу, владельцев дипломатических и служебных паспортов, официальных гостей правительства, транзитных пассажиров, членов экипажей, держателей приграничных пропусков и детей младше двух лет.

В правительстве считают, что сбор позволит туристам частично покрывать расходы на используемую инфраструктуру и безопасность.

Сообщалось, что в Чайковском вводят туристический налог: депутаты местной думы решили, что с 2027 года организации и физлица, сдающие места для проживания в гостиницах, отелях и хостелах, будут платить налог - 1 % от стоимости услуг, в 2028 году ставка вырастет до 3 %, а с 2029‑го - до 5 %.