Кот Филипп спас хозяев при пожаре в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга кот Филипп помог хозяевам избежать беды. Питомец уловил запах дыма, настойчиво разбудил владельцев квартиры - и тем самым спас их. Об этом "Известиям" рассказали сами хозяева.

Хозяйка поделилась: "Он разбудил нас носом. У него прямо талант сторожа". Хозяин объяснил, что пожар начался из-за взрыва сетевого фильтра - к нему подключили слишком много бытовых приборов, и устройство не выдержало нагрузки.

Семья благодарна Филиппу и хочет отблагодарить питомца: сначала привести в порядок - лапы кота испачкались в копоти, - а потом угостить любимой рыбой.

Сотрудники МЧС разбираются в обстоятельствах ЧП. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 06:54 мск 6 октября, а уже через 17 минут огонь потушили. Пламя охватило 2 кв. м, никто не пострадал. На вызов приехали 15 спасателей и три единицы техники.