Разрыв между средними зарплатами в субъектах РФ достиг рекордных 182 тысяч рублей

В апреле текущего года разрыв между максимальной и минимальной средней зарплатой в субъектах России достиг 182 тыс. руб.

Это рекордный показатель. Таковы данные Росстата. За год разрыв увеличился на 23%. Больше всего платят на Чукотке — 223 тыс. руб. Наименьший показатель в Ингушетии - в среднем 41 тыс. руб.

Средняя зарплата по стране составляет 97 тыс. — на 16% больше, чем в 2024 году. Среди лидеров по зарплатам также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область (от 145 тыс. до 185 тыс. руб.). Последние позиции помимо Ингушетии занимают Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Осетия (44–51 тыс.).

По словам экономистов, разница почти в шесть раз объясняется тем, что в промышленных регионах выше занятость и доходы. А в южных субъектах, где преобладает сельское хозяйство и торговля, выше безработица, деятельность носит сезонный характер, а стабильных рабочих мест меньше. Также в районах Крайнего Севера и Сибири зарплаты увеличиваются за счет районных коэффициентов и надбавок, сообщают "Известия".

Россияне хотят зарплаты почти в полтора раза выше, чем в среднем получают. Среднее зарплатное ожидание жителя страны – 146 тыс. руб., медианное значение – 110 тыс. руб. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 16%.