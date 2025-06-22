Путин заявил, что Киев должен признать новые территории России

Киев должен признать добровольное вхождение в состав России Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской области. В ином случае существует опасность возобновления вооруженного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это следует из интервью Путина Sky News Arabia. Его фрагмент опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Я настаиваю именно на признании этого факта, потому что отсутствие такого признания будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта", - заявил президент. Он подчеркнул, что необходимо исходить из волеизъявления людейЮ потому что воля народа и есть то, что называют демократией.