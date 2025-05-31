СМИ: Поставки Taurus Киеву мог заблокировать глава минфина ФРГ

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву, сообщает Guardian.

"Есть серьезные подозрения, что (...) Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца", — говорится в публикации издания.

Отмечается также, что Мерц начал уклоняться от прямых ответов о конкретных сроках поставок.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер. Позже Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

В Госдуме заявили, что Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.