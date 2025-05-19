Сокращение платников в вузах вряд ли поможет решить дефицит кадров

Сокращение платных мест в вузах само по себе вряд ли приведет к росту желающих поступать в техникумы и училища на рабочие специальности. Такие опасения высказывают эксперты после принятого в первом чтении законопроекта о регулировании платного приема в вузы.

Ряд экспертов полагают, что законопроект не устраняет причины того, что абитуриенты идут на платные, но не очень востребованные специальности. Одним ограничением ничего не добиться, уверена замдиректора Саратовского частного лицея-интерната естественных наук Марина Андрофагина. Она приводит такую аналогию: если мы хотим, чтобы Россия выиграла чемпионат мира по футболу, то недостаточно просто закрыть бассейны и секции гимнастики, чтобы все стали футболистами. Это не придаст популярности инженерным направлениям.

Директор Центра систем оценки и управления качеством образования Президентской Академии Борис Илюхин задает вопрос: почему почти половина выпускников сдают по выбору ЕГЭ по обществознанию и менее 20% - по естественным предметам? Причина в том, что в школах сильно не хватает учителей физики, химии и т.д. Детей просто некому научить этим предметам, поэтому и инженеров очень мало.

Уровень подготовки в школе такой, что хорошими инженерами могут стать всего 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год, так оценивает это число член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев. Можно сколько угодно сокращать платников, стимулировать сдавать на ЕГЭ физику и даже обещать будущим инженерам льготы, но все это будет малоэффективно, пока физику в школе будет некому преподавать.