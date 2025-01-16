"Полиция советовала уехать в другой город". Житель Тавды угрожал жене убить детей топором и поджег дом

В Тавде местная жительница пострадала от рук своего супруга. Тот, по ее словам, не только избил ее и ее подругу, но и угрожал зарезать ее и ее детей топором. Каждый раз полиция отпускала дебошира и последний раз это обернулось пожаром в частном доме.

Как рассказала сама Яна, после смерти мужа она осталась с детьми и несколько лет сама достраивала дом, с чем ей стал помогать Максим. Мужчина клялся в любви, говорил, что поможет и обещал создать семью. После заключения брака он бросил работу и начал жить за счет супруги. В мае 2023 года Яна подала на развод, однако в назначенный день Максим, по словам женщины избил ее настолько, что она не могла показаться в таком виде на людях. После этого, утверждает Яна, было еще несколько попыток развестись, однако все они заканчивались побоями и угрозами. В одно из таких нападений муж порвал ей ухо.

Яна неоднократно писала заявления на Максима, но после забирала их, так как полиция, по ее словам, отказывалась ей помочь. Женщина рассказала, что понимала, в какой ситуации находится - мужа ненадолго заберут в полицию, а после он вернется в дом, где она одна с двумя несовершеннолетними детьми без какой-либо защиты.

"Мы пили кофе (с подругой Натальей - прим.ред.), он приехал на машине, начал избивать Наталью. Наташа убежала к моим соседям, там вызвала полицию. Приехала полиция, а он при полиции продолжал угрожать, что сожжет мне машину, сожжет мне дом, сожжет дом Наташи, что порубит нас всех топором. Я спрашиваю полицию: "Он при вас угрожает, что сожжет мне дом, порубит топором моих детей, а вы развернетесь сейчас и уедете, оставите нас с ним наедине?" Они сказали: "Да", - передают слова Яны Ural Mash.

Инцидент произошел в декабре. Женщина рассказала, что поехала в полицию и просила закрыть буйного супруга, там же ответили, что не имеют на это право. Через 15 минут Максим подъехал к дому жены, снова избил Наталью и вместе с дочкой вышвырнул на улицу. Затем зашел обратно в дом, стал кидаться на Яну и снова стал угрожать зарубить топором.

"Я успела взять телефон, позвонить бабушке, она живет за углом. Это мама моего покойного мужа. И она прибежала сюда со своим сыном и нас вытащила. Он кинулся в драку на нее, дошел до ее дома, сказал что их всех сожжет. Мы еле как в ее доме закрылись и через 5 минут у меня полыхнул дом", - рассказала Яна.

В этот раз мужчину оставили в спецприемнике подольше, но по какой-то причине на днях отпустили. Яна рассказала, что при вопросе к полиции, что ей делать и как обезопасить себя и детей от неадекватного мужа, те ей просто посоветовали "уехать в другой город".

Когда об истории Яны стало известно общественности, в СМИ поступила информация о возбуждении уголовного дела на 39-летнего Максима из Тавды по статье "Повреждение чужого имущества".

Как заверил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, полиция проверит всю информацию об избиении Яны и ее подруги Натальи. Сейчас Максим арестован на трое суток. За поджог ему грозит до 5 лет лишения свободы.