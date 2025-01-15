НИУ ВШЭ: утверждение о том, что Москву строят, охраняют и убирают мигранты — не преувеличение

Утверждение о том, что Москву строят, охраняют и убирают мигранты — не преувеличение.

Это выяснили исследователи из НИУ ВШЭ. По их словам, в некоторых отраслях экономики города, не требующих высокой квалификации, доля мигрантов составляет половину от всех работающих. При этом московский рынок труда сегментирован так, что местные жители и мигранты фактически не конкурируют друг с другом — их занятость сосредоточена в разных секторах.

По словам экспертов, ужесточение миграционной политики может спровоцировать дефицит кадров в сферах, где занято большинство зарубежных работников, либо повышение цен на товары и услуги из-за вынужденного увеличения зарплат, сообщает Forbes.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, касающийся мигрантов. С 1 января до 30 апреля 2025 г. они должны легализоваться в России или покинуть её.