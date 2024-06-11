Мишустин подписал документ о приватизации "Уралбиофарма", изъятого у Гайсина

Фармацевтическая компания "Уралбиофарм", расположенная в Екатеринбурге и принадлежащая арестованному бизнесмену Малику Гайсину, будет приватизирована государством в 2024-2026 годах. Соответствующий документ за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликован на сайте Росимущества.

"Перечень акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2024 - 2026 годах, после подраздела "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" дополнить подразделом следующего содержания: "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии "Уралбиофарм", г. Екатеринбург", - говорится в документе.

Уральский бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Малик Гайсин находится под домашним арестом с марта 2023 года и уже не раз пытался его отменить.