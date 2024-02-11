В школах Урая и Нефтеюганска продлили карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В школах Урая и Нефтеюганска продлили карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент Накануне.RU.

В Урае карантин продлен до 16 февраля. Дети отправлены на дистанционное обучение.

В Нефтеюганске дистанционно продолжат учиться ученики с первого по восьмой класс.

Напомним, в Нефтеюганске карантин был объявлен с 3 февраля. Приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, а также проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей.

В Урае запрещено проведение массовых мероприятий. Карантин был объявлен с 4 февраля. Закрыты школы, Урайский политехнический колледж, учреждения дополнительного образования.