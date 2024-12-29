29 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Жилье в ипотеку по рыночной ставке оказалось недоступно для семей с двумя детьми 

Семья, состоящая из двух работающих взрослых и двух детей, не может себе позволить ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов, следует из мониторинга доступности жилья в субъектах Российской Федерации за третий квартал 2024 года, проведенного Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР, документ есть в распоряжении РБК). В исследовании не хватило данных по Чукотскому автономному округу, а новые регионы не учитывались из-за отсутствия официальной статистической информации.

В денежном выражении наибольший дефицит дохода для выплаты месячных ипотечных платежей у семьи из двух взрослых и двух детей фиксировался в Краснодарском крае, Севастополе и Москве — про расчетам ФНПР, он составлял 135–157 тыс. руб. Расчеты проводились за период, когда ключевая ставка еще не была повышена с 19 до 21%, что привело к еще большему разгону рыночных ставок по ипотеке. Также в исследовании не учитывался фактор льготной семейной ипотеки под 6%, которая распространяется на новостройки и индивидуальное жилищное строительство, но не вторичное жилье.

У работающих пар с одним ребенком ситуация лучше: в третьем квартале 2024 года ипотека на рыночных условиях была доступна таким семьям в 24 регионах, в то время как на начальном периоде мониторинга (первый квартал 2023-го) — в 77. Закономерно ниже оказались и размеры дефицита ежемесячных доходов для таких семей — максимальный дефицит, зафиксированный в Краснодарском крае, составил около 90 тыс. руб. А в ЯНАО у пары с одним ребенком после выплаты ежемесячного ипотечного платежа на руках остается в среднем 94 тыс. руб., оценили в ФНПР.

Наиболее комфортно с точки зрения потенциальных выплат по ипотеке с рыночными ставками ощущают себя средние семьи из двух человек без детей: в июле—сентябре 2024 года ипотека была доступна им в 73 регионах страны (в начале 2023 года — во всех). Одинокий же человек без детей может себе позволить ипотеку в 26 регионах (против 80 в начале мониторинга).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что денежно-кредитная политика российских властей противоречит призывам самих же властей к многодетности.

Теги: ипотека, жилье, ставка, кредит


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