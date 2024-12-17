Российских пловцов встретили в Москве после чемпионата мира в лучших традициях

Российские пловцы вернулись из Венгрии, где проходил чемпионат мира по плаванию. Как пишут Известия, в аэропорту их ждал вице-президент федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин. Их встретили в лучших русских традициях: преподнесли русский каравай и соль. В это время музыкант играл на баяне, а ансамбль пел народные песни. Каждому спортсмену вручили по огромному букету.

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"Всей федерацией готовились к этому знаменательному уже дню. Все очень рады, все хотят удивить спортсменов, потому как они принесли нам большую россыпь золотых медалей", — сказал Коротышкин.

Как отмечают журналисты, пловцы не ожидали такого приема и под скандирование "Россия! Россия!" заметно смущались.

Российские пловцы выиграли 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные. Также они поставили мировой рекорд по плаванию на короткой воде в комбинированной эстафете 4х100 метров. Их время - 3 мин 18,68 сек.

Спортсмены выступали в Будапеште в нейтральном статусе. Они принимали участие в турнире впервые за три года.

Ранее спортсменов поздравил Владимир Путин Заявление 16 декабря было опубликовано на сайте Кремля.

"Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд. И, конечно, пополнили копилку нашей сборной еще одной золотой медалью. Так держать!" — отметил президент.

Путин также пожелал спортсменам ярких спортивных достижений и всего самого доброго.