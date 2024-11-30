Baza: Полиция начала проверку после заявления губернатора Федорищева о коррупции в футболе

Полиция начала доследственную проверку после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о 36-миллионном долге "Крыльев Советов" за взятки судьям, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, проверка идет сразу по нескольким статьям, одна из них - 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Как рассказали источники, опрошены уже несколько человек, в том числе из руководства самарского клуба.

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров. Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы. В Российском футбольном союзе заявили, что считают необходимым проверить слова главы Самарской области.