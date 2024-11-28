Клубы РПЛ обратились к самарскому губернатору после его слов о коррупции в футболе

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили обращение к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву после его слов о коррупции в судейском футбольном корпусе. Об этом говорится в Telegram-канале РПЛ.

Главу региона просят предоставить имеющуюся информацию. В РПЛ считают необходимым провести расследование по изложенным фактам.

"Выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц", — говорится в заявлении.

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров.

Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы.

В Российском футбольном союзе заявили, что считают необходимым проверить слова главы Самарской области.