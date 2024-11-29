Глава Самарской области пойдёт к силовикам из-за агентских групп в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в правоохранительные органы. Причина – работа агентских групп в российском футболе.

В своем telegram-канале политик заявил, что "планирует подать очередное заявление" уже "по факту работы агентских групп в российском футболе" в понедельник, 2 декабря. В тот же день на "оперативке" политик об этом "подробно расскажет".

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров. Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы. В Российском футбольном союзе заявили, что считают необходимым проверить слова главы Самарской области.